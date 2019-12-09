РПЛ
MetaratingsКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
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Политика
Макрон: следующий «нормандский» саммит состоится в течение 4 месяцев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Елисеевском дворце в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к организации саммита в Париже источник.
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Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
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Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений
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«Нафтогаз Украины» готов отказаться от денежных требований к «Газпрому» при условии, что задолженность будет погашена путём поставки газа, заявил 6 декабря исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Политика
«Нафтогаз»: никаких договорённостей по газу в Париже не достигнуто
Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не достигли договорённостей по вопросам газа во время саммита «нормандской четвёрки», прошедшего во французской столице.
Футбол
«Васко да Гама» интересуется игроком «Зенита» Дугласом Сантосом
Бразильский клуб «Васко да Гама» проявляет интерес к левому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился
Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
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ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
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