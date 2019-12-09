Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Политика Источник анонсировал отдельную встречу Путина с Зеленским Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Елисеевском дворце в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к организации саммита в Париже источник.

Технологии Выяснено происхождение полос Энцелада Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Политика Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.

Энергетика В Киеве выдвинули условие по газовым спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» «Нафтогаз Украины» готов отказаться от денежных требований к «Газпрому» при условии, что задолженность будет погашена путём поставки газа, заявил 6 декабря исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Политика «Нафтогаз»: никаких договорённостей по газу в Париже не достигнуто Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не достигли договорённостей по вопросам газа во время саммита «нормандской четвёрки», прошедшего во французской столице.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Политика Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".