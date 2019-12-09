РПЛ

MetaratingsMetaratingsКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
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Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

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Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет

Чемпионат11:34

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новости08:52
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
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Макрон: следующий «нормандский» саммит состоится в течение 4 месяцев

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Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

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В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
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Индикатор 11:00
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Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
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«Нафтогаз»: никаких договорённостей по газу в Париже не достигнуто

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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился

Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
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ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
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Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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