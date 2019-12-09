Шестнадцать клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в 2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб. против убытка примерно на ту же сумму годом ранее. Об этом говорится в опубликованном в понедельник исследовании PwC и РПЛ об экономике российского футбола.

Российские футбольные клубы вышли на прибыль второй раз за семь лет

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