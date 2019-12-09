РПЛ

РБКРБКРоссийские футбольные клубы вышли на прибыль второй раз за семь лет

Шестнадцать клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в 2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб. против убытка примерно на ту же сумму годом ранее. Об этом говорится в опубликованном в понедельник исследовании PwC и РПЛ об экономике российского футбола.
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Экономика российского футбола. Главные цифры

Спорт-Экспресс12:55

Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей

ТАСС Спорт08:34

Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд

Sports.ru09:11

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Матч ТВ09:18

Клубы РПЛ во второй раз за последние 7 лет добились положительной разницы доходов и расходов

Sport24.ru09:10

Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет

Чемпионат11:34

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новости08:52
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В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»

В Париже вечером 9 декабря стартовал саммит лидеров стран «нормандской четверки», участие в котором принимают главы России, Украины, Германии и Франции, а также члены делегаций этих стран.
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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Вера Брежнева дебютировала в качестве комика в Comedy Club

Вера Брежнева дебютировала в Comedy Club Перед выступлением Брежнева призналась, что волнуется, однако, заручившись поддержкой зрителей, артистка справилась с нервами и смогла рассмешить зал.
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Российская газета 11:23
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело после избиения двух полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух полицейских в Крыму после конфликта с пьяным водителем и его знакомыми в Ленинском районе, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 09:51
Шоу-бизнес

Добронравов собрался судиться из-за слухов вокруг «Сватов»

Культуромания 12:52
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Политика

США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы.
RT на русском 12:25
Хоккей

Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Газета.Ru 11:53
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
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Порошенко забросали яйцами на майдане

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В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
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Советская актриса Драпеко положительно оценила военный фильм «Ржев»

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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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Вышел трейлер новых «Охотников за привидениями»

ТАСС 12:13
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Общество

Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
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В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
ТАСС 10:56
Политика

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Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
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Общество

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Культуромания 11:42
Политика

Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
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