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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКлубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезон

Представители 16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на совещании с руководителями Российского футбольного Союза (РФС) подтвердили желание провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, передает Интерфакс со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
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Президент РПЛ также рассказал, что руководители клубов договорились не использовать вынужденную паузу как средство дополнительного давления для перехода игроков из одной команды в другую, сообщает
 сайт РПЛ.
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Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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