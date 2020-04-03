Коронавирус
Аргументы и ФактыКлубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезон
Представители 16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на совещании с руководителями Российского футбольного Союза (РФС) подтвердили желание провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, передает Интерфакс со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
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Президент РПЛ также рассказал, что руководители клубов договорились не использовать вынужденную паузу как средство дополнительного давления для перехода игроков из одной команды в другую, сообщает сайт РПЛ.News.ru13:19
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