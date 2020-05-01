Все клубы итальянской Серии А поддержали идею возобновить сезон как только это станет возможно. По информации Football Italia, на онлайн-собрании лиги, которое состоялось сегодня, представители 20 команд единогласно проголосовали за доигровку чемпионата.

Спорт день за днем

Клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона

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