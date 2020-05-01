Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руКлубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона

Все клубы итальянской Серии А поддержали идею возобновить сезон как только это станет возможно. По информации Football Italia, на онлайн-собрании лиги, которое состоялось сегодня, представители 20 команд единогласно проголосовали за доигровку чемпионата.
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Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

Metaratings08:45

Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

Soccer.ru09:21

Все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон

Чемпионат09:04

Все клубы Серии А выступили за возобновление сезона

Матч ТВ08:46

Все команды Серии А проголосовали за возобновление сезона

Sport24.ru10:02

Все клубы серии А проголосовали за доигровку сезона-2019/20

Спорт-Экспресс08:25

Все клубы Серии А проголосовали за доигровку сезона

Sports.ru08:17
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
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