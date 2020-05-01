Коронавирус
Бомбардир.руКлубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона
Все клубы итальянской Серии А поддержали идею возобновить сезон как только это станет возможно. По информации Football Italia, на онлайн-собрании лиги, которое состоялось сегодня, представители 20 команд единогласно проголосовали за доигровку чемпионата.
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Общество
Глеб Никитин — РБК: «Меня пугают майские праздники»
Губернатор Глеб Никитин рассказал РБК, с чем связывает увеличение числа заразившихся, почему хочет разрешить прогулки около дома и как намерен бороться с увеличением безработицы.
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Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Политика
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим
Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Если россияне на майских праздниках начнут нарушать режим самоизоляции, то после них ограничения из-за коронавируса придется ужесточать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мойка78 10:07
Общество
В Смольном объяснили появление мобильных моргов у больниц Петербурга
В Смольном пояснили, что в городе имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций.
DP.RU 11:10
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Наука
Спинозавры были самыми большими хищниками и хорошими пловцами
Современные исследования доказывают, что спинозавры были не только самыми крупными доисторическими хищниками, но и являлись отличными пловцами, которые добывали пищу в пресноводных водоемах.
Faktom вчера в 06:55
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
Футбол
Депутат Лебедев назвал российского футболиста Давыдова «чудаком»
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с российским футболистом Денисом Давыдовым.
ProstoProSport 10:50
Общество
Управлению делами президента РФ выделили почти 1,7 миллиарда рублей
Российский кабмин выделил управлению делами президента страны почти 1,7 миллиарда рублей для борьбы с новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 12:14
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко
Peterburg2.ru 08:44
Футбол
Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон, когда станет безопасно
На сегодняшней встрече не приняли конкретных решений, но клубы подтвердили намерение доиграть сезон-2019/20.
Sports.ru 11:17
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Piter.tv вчера в 06:53
Политика
Мишустин запретил госзакупки промышленных товаров из-за рубежа
Москва, 1 мая 2020, 17:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин запретил государственные закупки промышленных товаров из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд за исключением стран — членов Евразийского экономического союза.
REGNUM 10:38
Здоровье
Пермских студентов-медиков отправят на практику в коронавирусные больницы
Накануне сайт телеканала "Дождь" сообщал о том, что студентов 4-6 курсов Первого Московского медицинского университета имени И.М. Сеченова принудительно посылают на практику в больницы, где лечат больных коронавирусом.
Новые Известия 11:48
Здоровье
В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека
На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
Общество
Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Говорит Москва вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.
Lenta.ru вчера в 15:00
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Соловьева на боксерский поединок
Никита Джигурда предлагает известному телеведущему Владимиру Соловьеву сразиться на боксерском ринге.
ProstoProSport 05:51
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50