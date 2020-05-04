Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.

Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 45

Технологии 500 тысяч аккаунтов Zoom продали русскоязычные хакеры Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom через Даркнет, сообщает газета The Sunday Times. 31

Происшествия В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.

Общество Стало известно, как быстро распознать телефонных мошенников По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре. 54

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 1,7K

Здоровье 2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. 116

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3K

Космос Первый марсианский вертолет получил имя «Находчивость» Отмечается, что вертолет должен будет продемонстрировать возможность полета у поверхности Марса.

Культура Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.

Общество В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб. 304

Политика Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.

Общество В Москве с 6 мая частично возобновят строительство С 6 мая 2020 года в Москве возобновляются работы на 181 строительной площадке.

Общество За истекшие сутки в РФ выявлено более 10 тыс зараженных коронавирусом По его данным суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 10 633 человек, пишет в понедельник, 4 мая, «Интерфакс».

Политика В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России Россия выставила США счет на 600 с лишним тысяч долларов за поставленные в апреле товары медицинского назначения, которые официально именовались «гуманитарной помощью». 15

Политика Трамп изменил прогноз по числу жертв коронавируса в США Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что от коронавируса в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.

Здоровье В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 13