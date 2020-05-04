Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руКлубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.
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Министр спорта Италии напомнил о запрете проведения командных тренировок

Матч ТВ03:12

Министр спорта Италии: «Клубы не вернутся к тренировкам до 18 мая. О возобновлении сезона пока речи не шло»

Sports.ruвчера в 17:05

Министр спорта Италии: тренировок не будет до 18 мая. Речь о возобновлении сезона не идёт

Чемпионатвчера в 18:47

Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Бомбардир.рувчера в 18:08

Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Министр спорта Италии: речи о возобновлении сезона не идет

Газета.Ruвчера в 19:09

Министр спорта Италии разрешил клубам заниматься на базах

Soccer.ruвчера в 03:58
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
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Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
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500 тысяч аккаунтов Zoom продали русскоязычные хакеры

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom через Даркнет, сообщает газета The Sunday Times.
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Происшествия

В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом

В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.
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Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
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Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ

Нужно хотя бы удержаться в 16 команд, поскольку ничего не делается, лишь разговоры.
Vprognoze.ru вчера в 07:24
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
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Стало известно, как быстро распознать телефонных мошенников

По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре.
Deita.ru 02:15
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:02
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
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Здоровье

2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 02 мая в 05:31
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Кино

Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
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Космос

Первый марсианский вертолет получил имя «Находчивость»

Отмечается, что вертолет должен будет продемонстрировать возможность полета у поверхности Марса.
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Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.
StarHit.ru вчера в 23:00
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Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
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Общество

В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек

Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
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Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
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В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2

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Общество

В Москве с 6 мая частично возобновят строительство

С 6 мая 2020 года в Москве возобновляются работы на 181 строительной площадке.
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Полиция Сургута ночью разгоняла вечеринку бизнесменов в ресторане

Сегодня ночью полиция Сургута накрыла подпольную вечеринку.
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Общество

За истекшие сутки в РФ выявлено более 10 тыс зараженных коронавирусом

По его данным суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 10 633 человек, пишет в понедельник, 4 мая, «Интерфакс».
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Политика

В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России

В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России Россия выставила США счет на 600 с лишним тысяч долларов за поставленные в апреле товары медицинского назначения, которые официально именовались «гуманитарной помощью».
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Общество

В Башкирии начал действовать масочный режим

С сегодняшнего дня, 4 мая, на территории Башкирии действует масочный режим.
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Трамп изменил прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что от коронавируса в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.
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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

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На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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