Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.

Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

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