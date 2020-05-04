Коронавирус
Бомбардир.руКлубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая
Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.
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Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.
REGNUM вчера в 02:58
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 02 мая в 12:28
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс вчера в 09:33
Политика
Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег
Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс 02 мая в 04:17
Политика
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости 02 мая в 01:00
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Состояние 82-летнего Кончаловского беспокоит поклонников
Поклонники 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского не на шутку обеспокоены его состоянием здоровья.
Слово и Дело вчера в 22:41
Общество
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
Сильные дожди, мокрый снег, грозы и штормовой ветер пообещали синоптики жителям Новосибирской области в понедельник и вторник.
Sibnet Новости вчера в 06:33
Общество
Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости вчера в 20:36
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Армия и оружие
Военные России и Италии продезинфицировали лечебные объекты Ломбардии
«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:28
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com 01 мая в 04:10
Авто
Появилась информация о новом гиперкаре McLaren Speedtail
Тираж нового гиперкара составит всего лишь 106 экземпляров, стоимость каждого из которых равна 1,75 млн фунтов стерлингов (158,6 млн рублей).
Vevby.ru 01 мая в 10:02
Общество
Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
Авто
В Сети появилась фотография прототипа ВАЗ-2118
Пользователи Сети вспомнили о хэтчбеке ВАЗ-2118.
Тарантас Ньюс 02 мая в 09:12
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Андрей Мельник, посол Украины в Германии, отказался почтить память погибших в войне бойцов Красной армии и возложить цветы вместе с Сергеем Нечаевым, послом РФ.
RuNews24.ru 01 мая в 16:29
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Культура
Главные премьеры недели в Okko
"Газета.Ru" рассказывает о самых интересных новинках онлайн-кинотеатра Okko на этой неделе и предлагает удобное расписание.
Газета.Ru 00:01
Политика
Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26