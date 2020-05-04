Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руКлубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.
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Итальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Московский Комсомолецвчера в 20:10

Министр спорта Италии: «Клубы не вернутся к тренировкам до 18 мая. О возобновлении сезона пока речи не шло»

Sports.ruвчера в 17:05

Министр спорта Италии: тренировок не будет до 18 мая. Речь о возобновлении сезона не идёт

Чемпионатвчера в 18:47

Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Бомбардир.рувчера в 18:08

Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Министр спорта Италии: речи о возобновлении сезона не идет

Газета.Ruвчера в 19:09

Министр спорта Италии разрешил клубам заниматься на базах

Soccer.ruвчера в 03:58
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Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
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Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

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Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс 02 мая в 04:17
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Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем

Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости 02 мая в 01:00
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Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Шоу-бизнес

Состояние 82-летнего Кончаловского беспокоит поклонников

Поклонники 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского не на шутку обеспокоены его состоянием здоровья.
Слово и Дело вчера в 22:41
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Общество

Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области

Сильные дожди, мокрый снег, грозы и штормовой ветер пообещали синоптики жителям Новосибирской области в понедельник и вторник.
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Общество

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Армия и оружие

Военные России и Италии продезинфицировали лечебные объекты Ломбардии

«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:28
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Общество

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
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Общество

25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com 01 мая в 04:10
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Авто

Появилась информация о новом гиперкаре McLaren Speedtail

Тираж нового гиперкара составит всего лишь 106 экземпляров, стоимость каждого из которых равна 1,75 млн фунтов стерлингов (158,6 млн рублей).
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Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
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В Сети появилась фотография прототипа ВАЗ-2118

Пользователи Сети вспомнили о хэтчбеке ВАЗ-2118.
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Политика

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
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