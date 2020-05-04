Коронавирус
Московский КомсомолецИтальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая
Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.
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Экономика
Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Культура
Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась
Дублер Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл дала старт челленджу в Instagram с названием #BossBitchFightChallenge.
Культуромания вчера в 12:02
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 08:12
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится в сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Политика
Лукашенко решил не отменять в Белоруссии парад на 9 Мая
Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад Победы 9 Мая, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 06:39
Здоровье
Врачи и пациенты – о ситуации с коронавирусом в регионах России
Собянин заявил, что эпидемия COVID-19 в России идёт по сценарию Европы НСН попыталась выяснить у врачей и пациентов, можно ли выделить определенные регионы в России, где наиболее острая ситуация с оказанием помощи пациентам с COVIV-19.
Национальная служба новостей 12:00
Политика
Президент Сербии 7 мая отменит комендантский час
Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что он приял решение отменить в стране комендантский час, соответствующий документ будет подписан 7 мая.
Московский Комсомолец 19:37
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
По состоянию на 1:50 мск 4 мая в мире зарегистрировано 3 502 126 случаев заражения коронавирусом, умерли от его осложнений более 247 тыс. человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.
РБК 18:54
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Игры
Демонстрация игр для Xbox Series X от Microsoft состоится 7 мая
Актуальные Новости 01 мая в 04:49
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Наука
Ученые заявили о возможной необходимости соблюдать социальную дистанцию до 2022 года
Гарвардские ученые заявили, что людям придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга до 2022 года, если вакцина или лекарство от коронавируса не появятся до этого времени.
Газета.Ru 20:52
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Происшествия
Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату пересмотрят после майских праздников
Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Общество
В Свердловской области подтверждено 1 016 случаев коронавируса
За последние сутки выявлен 81 новый случай В Свердловской области подтвердили еще 81 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 04:36
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме
Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Финансы
Доллар к рублю в апреле снизился на 5%
По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%.
ТАСС 30 апреля в 17:51
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Общество
Трамп хочет, чтобы школы и вузы США возобновили занятия в сентябре
Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы школы и университеты страны в сентябре возобновили занятия в обычном режиме.
ТАСС 20:13
Общество
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39