Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.

Итальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

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