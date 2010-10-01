Коронавирус
Бомбардир.руКлубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая
Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.
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Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая
ТАСС Спортвчера в 19:42
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса
Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
Ведомости 06:54
Общество
С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
Политика
В Казахстане избрали нового председателя сената
Российская газета 08:27
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии
Исследователи из Боннского университета предполагают, что реальное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии десятикратно превышает данные официальной статистики и может достигать 1,8 миллиона, говорится в публикации по результатам исследования.
РИА Новости 08:16
Общество
В Украине продлили карантин до 22 мая
Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился заменить во всех документах, относящихся к карантину, дату окончания ограничений с 11 мая на 22 мая.
Городовой 08:22
Общество
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
Хоккей
Названы 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил североамериканский сайт The Hockey Writers.
Фонтанка.Ру вчера в 14:51
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Общество
Какие ограничения снимут последними, рассказала глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране.
Live24 07:18
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют
Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Экономика
Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению
Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:05
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Общество
В Башкирии в силу вступил масочный режим
Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим.
КП - Уфа 04:20
Политика
В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы
В Москве 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, информирует Росавиация.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Происшествия
В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме
РИА Новости 06:02
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Общество
Вирусолог заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Накануне эксперт Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато.
Говорит Москва 06:58