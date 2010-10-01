Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руКлубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.
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Министр спорта Италии напомнил о запрете проведения командных тренировок

Матч ТВ03:12

Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

ТАСС Спортвчера в 19:42

Министр спорта Италии разрешил клубам заниматься на базах

Soccer.ruвчера в 03:58

Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Бомбардир.рувчера в 18:08

Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Министр спорта Италии: «Клубы не вернутся к тренировкам до 18 мая. О возобновлении сезона пока речи не шло»

Sports.ruвчера в 17:05

Министр спорта Италии: тренировок не будет до 18 мая. Речь о возобновлении сезона не идёт

Чемпионатвчера в 18:47
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика

Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса

Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
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Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
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Общество

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
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Политика

В Казахстане избрали нового председателя сената

Российская газета 08:27
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
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Политика

Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

Соловьев рассказал о недвижимости в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
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Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Общество

Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии

Исследователи из Боннского университета предполагают, что реальное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии десятикратно превышает данные официальной статистики и может достигать 1,8 миллиона, говорится в публикации по результатам исследования.
РИА Новости 08:16
Общество

В Украине продлили карантин до 22 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился заменить во всех документах, относящихся к карантину, дату окончания ограничений с 11 мая на 22 мая.
Городовой 08:22
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Общество

В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса

Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
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Хоккей

Названы 50 лучших российских игроков в истории НХЛ

Рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил североамериканский сайт The Hockey Writers.
Фонтанка.Ру вчера в 14:51
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Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
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Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
57
Общество

Какие ограничения снимут последними, рассказала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране.
Live24 07:18
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,5K
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Общество

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Экономика

Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению

Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:05
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Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 02 мая в 14:11
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Общество

В Башкирии в силу вступил масочный режим

Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим.
КП - Уфа 04:20
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Политика

В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы

В Москве 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, информирует Росавиация.
РИА Новости вчера в 18:38
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Происшествия

В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости 06:02
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Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
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Общество

Вирусолог заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в России

Накануне эксперт Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато.
Говорит Москва 06:58
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