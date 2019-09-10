Футбол
ЧемпионатКлубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport. В списке команд с самыми высокими зарплатами «Ювентус» лидирует с отрывом. Туринский клуб выплатит € 294 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Разыскиваемую по подозрению в убийстве 10-летней девочки мать нашли мертвой: тело 38-летней женщины обнаружили в лесополосе близ города Абдулино.
Российская газета 06:34
Общество
В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка
Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
ЦБ разместил купонные облигации 25-го выпуска на 200 млрд рублей
Банк России разместил купонные облигации 25-го выпуска на 199 млрд. 999,997 млн. рублей по номинальной стоимости.
Finam.Ru 04:31
Происшествия
Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе
В Междуреченске четверо первоклассников получили ожоги из-за опрокидывания термопота с кипятком в столовой школы.
Lenta.ru 03:01
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика
Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов
«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
Примечания 06:27
Политика
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
RT на русском 05:32
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Футбол
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
В Геленджике горит центральный рынок
Пожар произошёл на Центральном рынке Геленджика Краснодарского края утром 10 сентября — горит один из торговых павильонов.
REGNUM 03:08
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Кино
Хабенский сказал, показателем чего может быть попкорн в кинотеатрах
Актер Константин Хабенский заявил, что если зритель в кинотеатре забывает о попкорне и напитках, то это – показатель хорошего фильма.
Взгляд.ру 06:55
Политика
Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему гостайн на встрече
Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.
ФАН 07:18
Театры
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках
Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.
ТагилСити.ру 04:39
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Путин впервые встретится с Грефом после критики Сбербанка из-за Тулуна
Напомним, 2 сентября на совещании в Тулуне Путин достаточно серьёзно раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка.
Life.ru 05:59
Шоу-бизнес
Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения
На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Политика
Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева
Российская газета 05:15
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27