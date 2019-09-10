В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport. В списке команд с самыми высокими зарплатами «Ювентус» лидирует с отрывом. Туринский клуб выплатит € 294 млн.

Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат

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