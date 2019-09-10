Футбол

ЧемпионатЧемпионатКлубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат

В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport. В списке команд с самыми высокими зарплатами «Ювентус» лидирует с отрывом. Туринский клуб выплатит € 294 млн.
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Роналду, де Лигт и Лукаку — самые высокооплачиваемые игроки серии А

Матч ТВ06:09

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Серия А обновила рекорд по зарплатам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки

В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
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Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
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Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone

Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
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Поклонская предостерегла Сенцова от визита в Крым на танке

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Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании

Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
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«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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