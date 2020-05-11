Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В начале мая клубы проверили игроков на наличие коронавирусной инфекции и возобновили индивидуальные тренировки.

Клубы Серии А возобновят групповые тренировки с 18 мая

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