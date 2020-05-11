Коронавирус
ODDS.ruКлубы Серии А возобновят групповые тренировки с 18 мая
Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В начале мая клубы проверили игроков на наличие коронавирусной инфекции и возобновили индивидуальные тренировки.
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Экономика
Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Происшествия
Татарстанец получит штраф за отсутствие защитных средств в автобусе
Полицейские предложили им воспользоваться средствами индивидуальной защиты, либо покинуть салон автобуса, но мужчины отказались выполнить требования.
Kazanfirst.ru 15:02
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Lenta.ru 09:41
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Политика
Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней
На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия вчера в 13:32
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
ТАСС 16:57
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
Здоровье
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
Музыка
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран
Клип на песню «Hypnodancer» группы Little Big, вышедший 8 мая, стал лидером на YouTube сразу в 26 странах, сообщила группа в официальном Instagram-аккаунте.
Sibnet Новости 00:52
Общество
Губернатор Ленобласти переболел коронавирусом
В Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично сообщил, что он переболел коронавирусом.
Вестник СЗФО 07:57
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Общество
О похолодании в европейской части России предупредил Гидрометцентр
С 12 мая в европейской части России ожидается резкое похолодание, заявил в интервью РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Live24 02:45
Авто
Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза
В апреле АвтоВАЗ продал в России 10 055 машин, говорится в пресс-релизе компании.
Коммерсантъ 03:19
Политика
Китаю предрекли лидерство на Ближнем Востоке
На фоне коронавируса Китай может стать на Ближнем Востоке альтернативой для США, неспособных вдохновить страны скоординированные усилия в борьбе с пандемией, пишет обозреватель Le Monde, историк-арабист Жан-Пьер Филью.
Взгляд.ру 13:46
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Общество
Россияне выступили за снятие запрета на прогулки и занятия спортом
Около 65-66% россиян считают, что наиболее оправданно в ситуации с возможным снятием ограничений из-за коронавируса разрешить прогулки, говорится в исследовании ресурса стопкоронавирус.рф.
Взгляд.ру 13:11
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36