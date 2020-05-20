Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКлубы могут начать штрафовать за невыполнение медицинского регламента

Против клубов Российской премьер-лиги могут быть введены финансовые взыскания за невыполнение медицинского регламента на пути к возобновлению сезона. Так, по некоторой информации, размеры штрафов за несоблюдение протоколов варьируются от миллиона рублей.
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Как написал Арустамян в своём Telegram-канале
, за невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить штрафы от 1 млн рублей для максимально ответственного подхода со стороны клубов.
RT на русскомвчера в 13:51

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Клубы могут начать штрафовать за невыполнение медицинского регламента

Газета.Ru07:18

Арустамян: «За невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить серьёзные штрафы»

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Арустамян: за невыполнение медицинского регламента РФС может ввести штрафы

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РПЛ планирует создать комиссию по коронавирусу

Metaratingsвчера в 10:01
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В Архангельской области коронавирус диагностирован у 815 человек

На вторник, 19 мая, число северян с подтверждённым диагнозом covid-19 достигло 815 человек.
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Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма

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Экономика

Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель

Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса.
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
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Общество

В Краснодарском крае медики пожаловались на угрозы полиции

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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

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В Кировской области нашли пропавшего мальчика

Ребёнок исчез вечером 17 мая в деревне Якино. В полицию родители сообщили только на следующий день.
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил 23 человека коронавирусом

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Шоу-бизнес

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Экономика

Сечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
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Общество

На Украине назвали дату окончания карантина

Правительство Украины назвало дату окончания карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

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Вести.Ru 01:20
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

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РИА Новости 07:02
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Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ 18 мая в 12:31
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Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
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Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"».
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Истребитель F-35A разбился в США

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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

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«Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания», — сказал глава государства.
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Игроки КХЛ ответили на вопрос о том, в каком новом городе они бы хотели сыграть в матче лиги. Первое место занял Лондон (7,3%).
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что якобы в действительности благодаря плану Илона Маска США выведут во внеземное пространство ядерное оружие и начнется процесс милитаризации космоса.
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка

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Парикмахерским разрешили работать с 25 мая в Красноярском крае

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COVID-19 и масштабная сеть биолабораторий США

Стремительное распространение нового образца коронавирусной инфекции COVID-19 открыло миру глаза на возможный характер новой мировой войны.
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