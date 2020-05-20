Коронавирус
Газета.RuКлубы могут начать штрафовать за невыполнение медицинского регламента
Против клубов Российской премьер-лиги могут быть введены финансовые взыскания за невыполнение медицинского регламента на пути к возобновлению сезона. Так, по некоторой информации, размеры штрафов за несоблюдение протоколов варьируются от миллиона рублей.
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Как написал Арустамян в своём Telegram-канале, за невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить штрафы от 1 млн рублей для максимально ответственного подхода со стороны клубов.RT на русскомвчера в 13:51
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Арустамян: «За невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить серьёзные штрафы»
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Арустамян: за невыполнение медицинского регламента РФС может ввести штрафы
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