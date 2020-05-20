с чего всё началось

Против клубов Российской премьер-лиги могут быть введены финансовые взыскания за невыполнение медицинского регламента на пути к возобновлению сезона. Так, по некоторой информации, размеры штрафов за несоблюдение протоколов варьируются от миллиона рублей.

Клубы могут начать штрафовать за невыполнение медицинского регламента

Политика Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства. 342

Экономика Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса. 51

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 1,3K

Общество В Краснодарском крае медики пожаловались на угрозы полиции По данным СМИ, 18 мая сотрудники станции скорой помощи города Абинска выложили в интернет видеообращение о задержках выплат, предусмотренных за особые условия работы в период пандемии COVID-19. 19

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 4,5K

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 144

Происшествия В Кировской области нашли пропавшего мальчика Ребёнок исчез вечером 17 мая в деревне Якино. В полицию родители сообщили только на следующий день. 25

Шоу-бизнес Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе. 22

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 44

Общество На Украине назвали дату окончания карантина Правительство Украины назвало дату окончания карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

Экономика Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. 10

Общество Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник» Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"».

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 500

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,7K

Космос Дмитрий Рогозин заподозрил США в выводе ядерного оружия в космос Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что якобы в действительности благодаря плану Илона Маска США выведут во внеземное пространство ядерное оружие и начнется процесс милитаризации космоса. 23

Хоккей Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка 20 мая, в 12:00 (мск), на нашем YT-канале состоится премьера интервью с советским вратарем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Общество Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности. 45