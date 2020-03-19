Коронавирус

MetaratingsMetaratingsКлубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона

По оценке компании, общий доход, который недополучат клубы Англии, Испании, Германии, Италии и Франции от проведения матчей и продажи прав на их показ — около 4 млрд евро. Больше других пострадает английская Премьер-лига, которая потеряет 1,25 млрд евро.
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Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Спорт-Экспрессвчера в 20:13

Топ-лиги могут потерять €4 млрд из-за коронавируса

Газета.Ru05:14

Клубы европейских топ-лиг потеряют около € 4 млрд из-за коронавируса

Чемпионатвчера в 22:28

Топ-лиги Европы потеряют 4 миллиарда евро? Коронавирус бьет по футбольной экономике

Матч ТВ07:07

Топ-5 лиг Европы могут потерять до €4 млрд, если не завершат сезон из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 18:44

Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона. Оценка сделана до переноса Евро-2020

Sports.ruвчера в 17:15

СМИ: ведущие лиги Европы потеряют до €4 млрд, если не завершат сезон

РИА Новостивчера в 15:35
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199 человек

За день в России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом — число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 199 человек.
Salt Mag 09:46
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Общество

Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Газета.Ru 08:16
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Газета.Ru 10:03
Общество

В Якутии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом

В Якутии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом, сообщается 19 марта на сайте Роспотребнадзора.
SakhaNews 09:40
Общество

В Петербурге мошенники стучатся в квартиры из-за коронавируса

В комитете сообщили, что в связи с коронавирусом вообще никто из служб не ходит по домам из-за коронавируса.
Piter.tv 09:44
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

На Ставрополье выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус

Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».
News.ru 08:23
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Авто

«АвтоВАЗ» испытывает сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом рестайлинговой Niva в настоящее время не производилось – наверняка, это был испытательный прогон для адаптации нынешнего производства к новой для него модели.
CarsWeek.ru 07:33
Культура

«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису исполняется 65

Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет.
Российская газета 03:44
Авто

Hyundai представила новый седан Elantra

Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.
RuNews24.ru вчера в 03:57
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил называть его на русский манер

Радио Комсомольская правда вчера в 03:59
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Происшествия

Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска

Как стало известно "Столице на Онего", сотрудники Следственного комитета Карелии и МВД республики задержали депутата горсовета Валерия Матвеева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК).
Столица на Онего 06:14
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Общество

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
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