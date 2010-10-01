Общество
Орловские новостиКлычков рассказал, доволен ли своей командой
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 30 декабря рассказал, доволен ли той командой, которую он сформировал в правительстве региона.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Финансы
Рубль за год вырос к доллару и евро
Рубль за уходящий год вырос по отношению к доллару и евро.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Общество
Умер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк
С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву», Малкин сделал дубль
«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Евгений Малкин.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Энергетика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Происшествия
В Горно-Алтайске задержан председатель городской контрольно-счетной палаты
Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Алтай задержали председателя контрольно-счетной палаты Горно-Алтайска Виктора Сорокина.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать злоупотребляющих «аварийкой» водителей
Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Армия и оружие
Российские военные на базе Хмеймим в Сирии готовятся к Новому году
Подготовка к Новому году не мешает российским военнослужащим на авиабазе Хмеймим в Сирии нести боевое дежурство.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Общество
В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие
Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие.
Культура
Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов
В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Армия и оружие
В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Наука
Найден новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты
Необходимое для промышленности сырьё добывается из гидратов путём закачки в нужную зону дымового газа.
Авто
Mitsubishi откажется от дизельных двигателей
Компания Mitsubishi планирует сократить производство дизельных двигателей и отказаться от их использования в своих ключевых моделях к концу 2021 года.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.