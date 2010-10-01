Общество

Орловские новостиОрловские новостиКлычков рассказал, доволен ли своей командой

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 30 декабря рассказал, доволен ли той командой, которую он сформировал в правительстве региона.
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Клычков запланировал многодетную семью

Орловские новости04:56

Губернатор доволен своей командой

Cod57.ru07:49
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Андрей Евгеньевич Клычков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Губернатор Орловской области с 14 сентября 2018. Депутат Московской городской думы от партии КПРФ. Член Президиума Центрального комитета КПРФ с 2013 года.
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