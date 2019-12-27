Общество
Орловские новостиКлычков рассказал, доволен ли своей командой
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 30 декабря рассказал, доволен ли той командой, которую он сформировал в правительстве региона.
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Шоу-бизнес
Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Политика
Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию контроля над вооружениями
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили будущие шаги по поддержанию эффективного контроля над вооружениями, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Авто
Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
МИД призвал «Хезболлу» и США воздержаться от ударов в Сирии и Ираке
МИД РФ назвал удары между "Хезболлой" и США в Сирии и Ираке неприемлемыми и призвал воздержаться от дальнейших подобных шагов.
Политика
Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Происшествия
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
Происшествия
Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу
При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Армия и оружие
Последняя ракета-носитель Рокот выводит российские спутники на орбиту
Ракета-носитель на базе российской баллистической ракеты РС-18, запустила в космос три спутника связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк на севере России.
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Единоборства
Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Кадыровым
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о подготовке к возможному бою против главы Чечни Рамзана Кадырова, передает «Пятый канал».
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Происшествия
Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП
Защитник мини-футбольной сборной России Кирилл Погорелов погиб в ДТП в Москве.
Футбол
Агент Райола получит € 15 млн за переход Холанда в «Боруссию»
Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, который перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», получит € 15 млн, утверждает журналист Николо Скира.
Происшествия
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Политика
Пушков сравнил позицию Украины по газу с «домиком Ниф-Нифа»
Сенатор Алексей Пушков назвал слабыми аргументы МИД Украины о "газовой зависимости" от России.
Хоккей