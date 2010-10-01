Общество

Орловские новостиОрловские новостиКлычков рассказал, доволен ли своей командой

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 30 декабря рассказал, доволен ли той командой, которую он сформировал в правительстве региона.
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Андрей Клычков провел итоговую пресс-конференцию, а Новый год орловчане встретят с метелью

ТРК Истоки11:04

Губернатор доволен своей командой

Cod57.ru07:49

В Орле нового руководителя Росгвардии представили Клычкову

РИА 5726 декабря в 23:37

«Мне тоже приносили квитки». Клычков о зарплате орловских учителей

Орловские новости08:59
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Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

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Раздетого ребенка нашли на улице в Подмосковье

Полностью раздетого двухлетнего ребенка обнаружили в Павловском Посаде Московской области, передает телеканал РЕН.
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Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
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Назначен новый худрук столичного театра «Современник»

На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
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Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на автозаправке в городе Сатка Челябинской области и опубликовали ролики в соцсетях.
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Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
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Самой продаваемой книгой десятилетия стали «Пятьдесят оттенков серого»

Список самых продаваемых книг десятилетия представили эксперты NPD Group. Рейтинг возглавил эротический роман «Пятьдесят оттенков серого».
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Андрей Евгеньевич Клычков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Губернатор Орловской области с 14 сентября 2018. Депутат Московской городской думы от партии КПРФ. Член Президиума Центрального комитета КПРФ с 2013 года.
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