Общество
Орловские новостиКлычков рассказал, доволен ли своей командой
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 30 декабря рассказал, доволен ли той командой, которую он сформировал в правительстве региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:59, Ашберн
Происшествия
Арестован фигурант дела о подготовке теракта в Санкт-Петербурге
Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал Георгия Чернышева, которого обвиняют в подготовке теракта в городе.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Хоккей
США — Чехия 0:0 (1-й период)
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Общество
Программы льготного автокредитования возобновят с 1 января
Программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновят в России с 1 января 2020 года.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
Раздетого ребенка нашли на улице в Подмосковье
Полностью раздетого двухлетнего ребенка обнаружили в Павловском Посаде Московской области, передает телеканал РЕН.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Театры
Назначен новый худрук столичного театра «Современник»
На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
Игры
В Epic Games Store раздают Hello Neighbour
Происшествия
Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео
Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на автозаправке в городе Сатка Челябинской области и опубликовали ролики в соцсетях.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Гаджеты
Samsung на CES 2020 покажет по-настоящему безрамочный телевизор
Без рамок будут предлагаться панели с диагональю свыше 65 дюймов, и как пишет источник со ссылкой на сотрудника компании, который работал над безрамочными телевизорами, при разработке панелей использовали оборудование Shinsegye Engineering и комплектующие от Taewha Precision.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Фигурное катание
Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Экономика
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Культура
Самой продаваемой книгой десятилетия стали «Пятьдесят оттенков серого»
Список самых продаваемых книг десятилетия представили эксперты NPD Group. Рейтинг возглавил эротический роман «Пятьдесят оттенков серого».
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба в магазине
В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Авто
Tesla поставила клиентам первые сделанные в Китае электрокары
The 15 customers who are slated to get their Model 3s first are Tesla employees. pic.twitter.com / bOTeR8wjUL — Tesla China (@ teslacn) December 30, 2019 Для передачи машин владельцам Tesla организовала торжественную церемонию, пишет BBC, отмечая, что поставки произведенных в Китае автомобилей начались чуть более чем через год после начала строительства завода.
Технологии