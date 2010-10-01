Губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 30 декабря рассказал, доволен ли той командой, которую он сформировал в правительстве региона.

Клычков рассказал, доволен ли своей командой

Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Политика Границу с Крымом пытались пересечь два украинца На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

Гаджеты Samsung на CES 2020 покажет по-настоящему безрамочный телевизор Без рамок будут предлагаться панели с диагональю свыше 65 дюймов, и как пишет источник со ссылкой на сотрудника компании, который работал над безрамочными телевизорами, при разработке панелей использовали оборудование Shinsegye Engineering и комплектующие от Taewha Precision.

Общество Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия В центре Берлина произошла стрельба в магазине В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.