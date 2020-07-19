с чего всё началось

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.

Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

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Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Происшествия Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. 13

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Армия и оружие Сильнее пули: сотрудник НПО «Сплав» показал внутреннее устройство ракет для РСЗО «Торнадо-Г» Чтобы поражающие элементы ракеты, обладающие такой мощью, успешно поражали цель и не срабатывали раньше необходимого времени на технической базе НПО «Сплав» было налажено собственное производство специальных корпусов снаряда «Торнадо-Г».

Происшествия В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. 2