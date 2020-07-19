Политика
КоммерсантъКлючевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
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с чего всё началось
Также были обнаружены его связи с ФСБ России, утверждают в издании The Insider, которое провело расследование совместно с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy.Коммерсантъ09:45
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Происшествия
Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении
При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
РИА Новости 11:19
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Авто
Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition
Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
Политика
Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
Известия 09:11
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Территория новостей 03:12
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром.
Ведомости 08:28
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
На несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу вышли до 10 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 04:05
Гаджеты
Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор
Напомним, если ранее считалось, что новый 13-дюймовый MacBook Pro на платформе Arm собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года, то по новым данным такая модель дебютирует гораздо быстрее — она может появиться уже в конце года.
iXBT.com 05:26
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Актуальные Новости 10:45
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Общество
На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа.
RT на русском 11:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Здоровье
Стало известно, как часто следует проверяться на онкологию
Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов пояснил, как часто следует проходить медицинское обследование на наличие онкологических заболеваний.
News.ru 10:10
Футбол
Семин может стать новым главным тренером «Урала»
Сегодня с поста наставника «Урала» ушел Дмитрий Парфенов. Он сделал это после вылета из Кубка РФ от «Химок».
ProstoProSport 10:49
Происшествия
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07