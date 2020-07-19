Политика
КоммерсантъКлючевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
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с чего всё началось
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.РБК04:31
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Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
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Похоже, что маршрутизатор в нашей глобальной магистрали объявил неверные маршруты и привел к недоступности некоторых частей сети.
ИА Красная Весна вчера в 01:53
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
На несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу вышли до 10 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 04:05
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REGNUM 09:56
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
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Взгляд.ру вчера в 19:24
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
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Общество
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Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Шоу-бизнес
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В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
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