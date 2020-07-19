Политика

КоммерсантъКоммерсантъКлючевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
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Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования
 журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
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