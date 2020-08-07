Адвокат Ефремова заявил о расхождениях в показаниях свидетелей ДТП

Москва, 7 августа 2020, 14:19 — REGNUM Показания свидетелей автоаварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, которые они давали в ходе следствия, противоречат сказанному ими и во время разбирательства в суде.