В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки
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Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью телеканалу РБК, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.В источнике
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