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В ЦБ заявили о наличии пространства для дальнейшего снижения ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью телеканалу РБК, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.В источнике
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Парламентская газета

Рябухин: дальнейшее снижение ключевой ставки ускорит восстановление экономики

Парламентская газетавчера в 11:16
RT на русском

Экономист оценил заявление о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки

RT на русскомвчера в 10:02
ТАСС

В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 04:51
Экономика сегодня

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ скажется на рубле

Экономика сегоднявчера в 06:10
Аргументы и Факты

Центробанк видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки

Аргументы и Фактывчера в 05:33
News.ru

Ещё одно снижение ключевой ставки ЦБ скажется на рубле

News.ruвчера в 08:16
Национальная служба новостей

В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Национальная служба новостейвчера в 04:36

Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
Общественная служба новостей5 августа в 23:20
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Адвокат Ефремова заявил о расхождениях в показаниях свидетелей ДТП

Москва, 7 августа 2020, 14:19 — REGNUM Показания свидетелей автоаварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, которые они давали в ходе следствия, противоречат сказанному ими и во время разбирательства в суде.
REGNUMвчера в 07:19

На церемониальных сосудах инков нашли белила из Европы

Авторы работы заключили, что керо из первой и второй группы были окрашены пигментом, привезенным из Европы, а керо третьей группы — пигментом, который изготовили в Андах из местных свинцовых пород, пишет сайт N+1.
Дилетантвчера в 09:56

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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