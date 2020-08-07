Ключевая ставка Банка России может быть снижена в четвертый раз за год
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Напомним, что 24 июля регулятор понизил ключевую ставку в третий раз подряд. Она была снижена до нового исторического минимума в 4,25%. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке должно состояться 18 сентября.В источнике
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В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Национальная служба новостей04:36