Ключевая ставка Банка России может быть снижена в четвертый раз за год

Напомним, что 24 июля регулятор понизил ключевую ставку в третий раз подряд. Она была снижена до нового исторического минимума в 4,25%. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке должно состояться 18 сентября.