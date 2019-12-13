Экономика
REGNUMКлючевая ставка ЦБ РФ снижена четвёртый раз за год: что дальше
Если инфляция в первые два месяца 2020 года продолжит замедляться и даже выйдет на уровень ниже 3%, то в феврале, на первом заседании совета директоров ЦБ РФ в 2020 году, можно будет увидеть очередное снижение ключевой ставки, возможно, ещё на 0,25 п. п. до 6%.
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