Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 741

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 132

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Политика Стало известно о планах гендиректора ВТО досрочно уйти в отставку По информации собеседников агентства, Азеведу уже рассказал о своих планах уйти в отставку правительствам стран-членов организации.

Футбол Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 218

Общество В ПФР объяснили, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей Портал Ura.ru, ссылаясь на источник в Пенсионном фонде России (ПФР), распространил информацию, согласно которой подавать заявление на получение выплат российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая. 284

Авто BYD представит для Европы электрокар круче Tesla В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.

Гаджеты Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области. 15

Происшествия Завершено расследование дела курского вора в законе Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан). 7

Общество 20 дней россиянин с коронавирусом пролежал в коме и выздоровел Житель Свердловской области после заражения коронавирусом 20 дней пролежал в коме и выздоровел, рассказал глава региона Евгений Куйвашев в беседе с «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». 6

Гаджеты Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.

Общество Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. 73

Общество Названы последствия отказа от карантина Швеции Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com. 32

Киберспорт Bethesda опубликовала календарь событий для Fallout 76 Bethesda Softworks представила календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 будут введены сезоны.

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 250

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Наука Котовник оказался продуктом повторной эволюции Международная группа исследователей обнаружила с помощью анализа генома, что способность производить иридоиды — пахучие вещества, опьяняюще действующие на кошек — уже была потеряна у предков котовников в ходе эволюции.

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K

Интернет YouTube Music заменит Google Play Музыку Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка. 1