Финансы
КоммерсантъКлючевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России.
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Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 11:12
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Стало известно о планах гендиректора ВТО досрочно уйти в отставку
По информации собеседников агентства, Азеведу уже рассказал о своих планах уйти в отставку правительствам стран-членов организации.
Lenta.ru вчера в 23:42
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Общество
В ПФР объяснили, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Портал Ura.ru, ссылаясь на источник в Пенсионном фонде России (ПФР), распространил информацию, согласно которой подавать заявление на получение выплат российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая.
Журналистская правда 04:01
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Гаджеты
Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта
Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
Общество
20 дней россиянин с коронавирусом пролежал в коме и выздоровел
Житель Свердловской области после заражения коронавирусом 20 дней пролежал в коме и выздоровел, рассказал глава региона Евгений Куйвашев в беседе с «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
Live24 11:16
Гаджеты
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 05:26
Общество
Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Киберспорт
Bethesda опубликовала календарь событий для Fallout 76
Bethesda Softworks представила календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 будут введены сезоны.
CyberSport.ru 11:57
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Наука
Котовник оказался продуктом повторной эволюции
Международная группа исследователей обнаружила с помощью анализа генома, что способность производить иридоиды — пахучие вещества, опьяняюще действующие на кошек — уже была потеряна у предков котовников в ходе эволюции.
Индикатор 08:05
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Интернет
YouTube Music заменит Google Play Музыку
Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews вчера в 03:18
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Религия
Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории
Жители городов Никшич и Плевля вышли на акции протеста после задержания епископа Сербской православной церкви Иоанникия и семи священников.
Эхо Москвы 02:38
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы
Daily Storm 06:29