Финансы
ПРАЙМКлючевая ставка ЦБ соприкоснулась с «нейтральностью»
Банк России в пятницу в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до верхней границы нейтрального диапазона в 7% годовых — это является минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина заявила о возможности пересмотра диапазона нейтральной ставки
Парламентская газета06 сентября в 09:42
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Музыка
В Петербурге пройдет концерт Тарьи Турунен
Neva.Today вчера в 18:36
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Политика
Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru 16:49
Гаджеты
Huawei представила первый интегрированный мобильный чип 5G
На выставке IFA 2019 в Берлине, Huawei представила свой первый интегрированный мобильный чипсет Kirin 990 5G.
Megaobzor.com 02:09
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Политика
Генсек ООН надеется на конструктивный диалог между Киевом и Москвой
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной, надеется на регулярный конструктивный диалог между сторонами, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
РИА Новости 13:57
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру 15:41
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Евгения Медведева упала во время проката произвольной программы в «Лужниках».
Спорт день за днем 12:13
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
Soccer.ru 16:39
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Футбол
Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов
Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
Чемпионат 16:59
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Авто
Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona
Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
Новые автомобили вчера в 22:48
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Футбол
Йович усугубил свою травму в матче с Португалией
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 15:24
Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае
В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Кино
Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами
Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов.
Ведомости 17:45
Политика
Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели вчера в 10:45
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru 17:41
Футбол
«Химки» потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив «Торпедо»
Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС 12:58
Общество
Гости Дня города съели 35 тысяч порций мороженого
Вечерняя Москва 11:19