Экономика
Rambler News ServiceЦБ снизит ставку по кредитам банкам для поддержки бизнеса
«В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых», – говорится в сообщении.
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Общество
Голикова: население устало от ограничений из-за коронавируса
Население устало от ограничений.
Коммерсантъ 12:28
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля.
Деловое.ТВ 10:05
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса
В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:28
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Как сообщает Лариса Рассказова, 17 апреля состояние Булановой улучшилось и ее перевели в обычную палату.
RuNews24.ru 12:53
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Футбол
Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя
Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат 11:53
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Космос
Ивановцы смогут наблюдать за полетом астероида
29 апреля ивановцы смогут полюбоваться полетом астероида. Но увидеть его можно будет в сильный телескоп при ясной погоде.
Известно.ру 12:02
Единоборства
Боксер Александр Поветкин стал отцом
Сорокалетний Александр Поветкин стал отцом во второй раз. У Александра есть дочь от первого брака Арина.
Вести.Ru 04:23
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Армия и оружие
Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию
В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
ГЛАС.RU 09:14
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 12:59
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51