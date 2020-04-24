Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ снизит ставку по кредитам банкам для поддержки бизнеса

«В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых», – говорится в сообщении.
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Центробанк снизил процентную ставку для предпринимателей

Уфа1.ру08:04

Банк России снизил ставку по кредитам в рамках поддержки субъектов МСП

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Ключевая ставка Центробанка снижена до 5,5%

Газета.Ru08:50

Информация Банка России от 24 апреля 2020 г. «Банк России снизил процентную ставку в рамках механизма поддержки кредитования субъектов МСП»

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Ставку по кредитам на поддержку МСП в России опустят до 3,5%

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ЦБ снизит ставку по кредитам банкам для поддержки бизнеса

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ЦБ снизил на 0,5% ставку для банков на беспроцентные кредиты «на зарплату»

Накануне.Ru07:06
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Общество

Голикова: население устало от ограничений из-за коронавируса

Население устало от ограничений.
Коммерсантъ 12:28
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Экономика

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля.
Деловое.ТВ 10:05
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Экономика

США оказались под угрозой дефицита мяса

В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:28
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
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Шоу-бизнес

Татьяну Буланову выписали из больницы

Как сообщает Лариса Рассказова, 17 апреля состояние Булановой улучшилось и ее перевели в обычную палату.
RuNews24.ru 12:53
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
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Космос

В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты

N+1 10:45
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Общество

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
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Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
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Футбол

Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Космос

Ивановцы смогут наблюдать за полетом астероида

29 апреля ивановцы смогут полюбоваться полетом астероида. Но увидеть его можно будет в сильный телескоп при ясной погоде.
Известно.ру 12:02
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Единоборства

Боксер Александр Поветкин стал отцом

Сорокалетний Александр Поветкин стал отцом во второй раз. У Александра есть дочь от первого брака Арина.
Вести.Ru 04:23
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Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
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Политика

Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР

Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
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Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
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Армия и оружие

Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию

В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Политика

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 12:59
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
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Общество

Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
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Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
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Армия и оружие

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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