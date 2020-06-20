Финансы
КоммерсантъКлючевая ставка снижена до рекордно низких 4,5%
Ключевая ставка снижена до рекордно низких 4,5% Банк России сегодня снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 5,5% до 4,5% годовых. Это минимальное значение показателя за всю историю его существования.
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