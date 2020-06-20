Финансы
КоммерсантъКлючевая ставка снижена до рекордно низких 4,5%
Ключевая ставка снижена до рекордно низких 4,5% Банк России сегодня снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 5,5% до 4,5% годовых. Это минимальное значение показателя за всю историю его существования.
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Кино
Авторы фильма «Мстители: Финал» признали ошибку в сценарии
Российская газета 10:25
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Родители аспирантки Анастасии Ещенко решили не заявлять гражданский иск к историку Олегу Соколову.
Российская газета 09:28
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств
Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
Право.ру 12:22
Авто
В России подорожали автомобили Hyundai
Минимальную прибавку в размере 5 тыс. рублей получил седан Solaris. Чуть сильнее, на 8 тыс. рублей, подорожал кроссовер Creta.
Автоновости дня вчера в 02:01
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Политика
Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина
Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния снова оскорбил президента России Владимира Путина.
Известия 11:19
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Гаджеты
Apple представила свою новую iOS 14
Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.
REGNUM 14:40
Фигурное катание
Медведева рассказала о волнении во время выступлений
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о волнении во время выступлений.
RT на русском 14:18
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу
После 2030 года в системе пенсионных накоплений может возникнуть дефицит.
Цензуры.Нет 11:52
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Футбол
«Ростов» раскритиковал РПЛ за скандальный матч с «Сочи»
"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу "Сочи" – "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
Вести.Ru 12:15
Политика
Reuters: Кремль проследит за явкой на голосование с помощью QR-кодов
Администрация президента разослала в крупные частные компании документы с инструкциями о том, как объяснить сотрудникам процедуру и смысл голосования по поправкам в конституцию и побудить их принять в нем участие, сообщил Reuters.
Forbes 14:48
Общество
Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 12:32
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34