Доллар скоро может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается, а бюджетное правило защищает отечественную валюту от влияния сильных колебаний цены на нефть, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

с чего всё началось

Что касается дальнейшего снижения ставки, есть еще пространство, хотя и не очень большое с учетом таргета по инфляции в районе 4%. Сейчас мы наблюдаем инфляцию около 3%, и ставка в России ниже инфляции вряд ли может быть, только если мы не увидим дефляцию.

Ключевая ставка в России ниже инфляции вряд ли может быть

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