Происшествия
REGNUMОдин из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину
Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
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с чего всё началось
При этом он отрицает свою причастность к фальсификации уголовного дела против Голунова, а также участие в сговоре по подбросу наркотиков, передает "Медиазона".Московский Комсомолец11:30
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
Футбол
«Аталанта» подписала игрока молодежной сборной Хорватии
Происшествия
Самолёт готовится к экстренной посадке во Внуково
Лайнер авиакомпании Utair проводит подготовку к аварийной посадке в столичном аэропорту Внуково.
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
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Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
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Звезда «Голоса» Наташа Стюарт умерла в 43 года
Звезда австралийской версии телешоу «Голос» Наташа Стюарт умерла в Сиднее.
Политика
Захарова назвала «циничной игрой» санкции США и Канады против Крыма
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова новые санкции США и Канады — отказом признавать демократический выбор крымчан, которые сами определили свою судьбу на историческом референдуме.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Политика
В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев
Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от вдовы сына ДНК-тест
Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Политика
Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Согласно результатам опроса "Левада-центра", 48% жителей РФ с одобрением восприняли первые действия нового главы правительства Михаила Мишустина, пишет "Интерфакс".
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль
Томас призвал внука королевы «вести себя, как мужчина». Отец Меган Маркл никак не может успокоиться.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Политика
На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта.
Общество
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
В четверг вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом.