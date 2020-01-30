с чего всё началось

Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.

Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

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