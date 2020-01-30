Происшествия

REGNUMREGNUMОдин из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
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При этом он отрицает свою причастность к фальсификации уголовного дела против Голунова, а также участие в сговоре по подбросу наркотиков, передает
 "Медиазона".
Московский Комсомолец11:30

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Четвертый экс-полицейский по делу Голунова арестован на два месяца

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Экс-полицейский признался в применении силы к Голунову

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Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

РИА Новости09:45
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Политика

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Политика

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Спорт-Экспресс 12:05
Происшествия

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News.ru 12:00
Армия и оружие

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Происшествия

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В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
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Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

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На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта.
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В четверг вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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