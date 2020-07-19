Общество
BFM.ruКлючевой фигурант скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
СМИ узнали о перемещениях топ-менеджера немецкой компании Wirecard, хваставшегося секретными документами по делу Скрипалей. По данным Der Spiegel, Ян Марсалек прилетел в Минск на частном самолете в ночь на 19 июня сразу после увольнения и по-прежнему может находиться в Белоруссии.
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с чего всё началось
Также были обнаружены его связи с ФСБ России, утверждают в издании The Insider, которое провело расследование совместно с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy.Коммерсантъ09:45
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Эксперт добавил, что США не стоит сильно уповать на свое "оружие возмездия", так как в случае его применения против нашей страны штаты "будут уничтожены" Россией.
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Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
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Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
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