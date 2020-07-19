с чего всё началось

СМИ узнали о перемещениях топ-менеджера немецкой компании Wirecard, хваставшегося секретными документами по делу Скрипалей. По данным Der Spiegel, Ян Марсалек прилетел в Минск на частном самолете в ночь на 19 июня сразу после увольнения и по-прежнему может находиться в Белоруссии.

Ключевой фигурант скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

Футбол Александрия — Шахтер 2:2 Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 19 июля «Александрия» принимает донецкий «Шахтер».

Футбол Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна После победы сине-бело-голубых над "Спартаком" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России болельщики "Зенита" вывесили баннер, на котором функционер изображен в роли героя сериала "Черное зеркало".

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Футбол «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».

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Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 70

Политика Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии Президент США Дональд Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса в эфире телеканала Fox News.

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 111

Происшествия Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. 20