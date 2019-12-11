Экономика
Российская газетаКлючи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков
На завершение строительства потребуется 2,5 миллиарда рублей. Ключи от квартир получат более 1,4 тысячи дольщиков. Дольщикам еще 20 домов решено выплатить денежные компенсации.
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Два проблемных дома в Чебоксарах достроят за счет Фонда защиты прав дольщиков
Мой город Чебоксары06:08
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Спорт
Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА
РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.
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Как отметил управляющий директор Audi Sport GmbH Оливер Хоффманн, рестайлинговые RS 5 Coupe и RS 5 Sportback выпущены честь 25-летия компании, а также в связи с плановым обновлением модельного ряда в целом.
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Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
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63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Политика
Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова
Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Стало известно, что россияне в 2019 году чаще всего искали в Google
Россияне в 2019 году чаще всего искали в Google "Евровидение-2019", 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события, следует из исследования поисковика "Год в поиске".
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
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Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
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Совфед одобрил закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после разрыва с Джоли
Актеру приписывали многочисленные романы. 55-летний голливудский красавчик Брэд Питт рассказал о личной жизни New York Times.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
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