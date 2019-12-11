Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКлючи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

На завершение строительства потребуется 2,5 миллиарда рублей. Ключи от квартир получат более 1,4 тысячи дольщиков. Дольщикам еще 20 домов решено выплатить денежные компенсации.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Права еще 2,4 тыс. дольщиков будут восстановлены

Интерфакс02:23

На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

Коммерсантъ01:00

Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

Российская газета03:45

Фонд защиты прав дольщиков Красноярского края собирается рассмотреть действия недобросовестных застройщиков

ФедералПресс01:39

Брянские власти выделили на дольщиков 16 млн. областных рублей ради привлечения 400 млн. федеральных

Брянск.Ньюс03:09

Судьбу пяти красноярских долгостроев 20 декабря определит Фонд защиты дольщиков

Сибдом04:14

Два проблемных дома в Чебоксарах достроят за счет Фонда защиты прав дольщиков

Мой город Чебоксары06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Спорт

Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА

РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.
РЕН ТВ 05:09
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Политика

Памфилова назвала выборы в Мосгордуму «поводом» для протестов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что выборы в Мосгордуму были не «причиной», а «поводом» для протестов.
Росбалт 04:12
Авто

Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback

Как отметил управляющий директор Audi Sport GmbH Оливер Хоффманн, рестайлинговые RS 5 Coupe и RS 5 Sportback выпущены честь 25-летия компании, а также в связи с плановым обновлением модельного ряда в целом.
Движок 04:10
Гаджеты

IPhone 4 назвали лучшим гаджетом десятилетия

The GEEK 03:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Экономика

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.
RT на русском 04:07
Политика

Лавров рассказал о своей встрече с Трампом

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом США Дональдом Трампом и назвал темы, которые поднимались во время переговоров.
iReactor вчера в 18:21
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Lenta.ru 02:52
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.
RT на русском 05:23
Политика

В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

Известия 05:10
Музыка

Перечислены популярные песни 2019 года по версии соцсети «ВКонтакте»

ФедералПресс 06:14
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ вчера в 02:40
Политика

Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:49
Общество

Стало известно, что россияне в 2019 году чаще всего искали в Google

Россияне в 2019 году чаще всего искали в Google "Евровидение-2019", 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события, следует из исследования поисковика "Год в поиске".
РИА Новости 04:29
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Evo-rus.com 02:59
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Гаджеты

Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости 01:09
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Политика

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма

В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
Капитал страны вчера в 00:22
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Совфед одобрил закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.
Росбалт 05:55
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъ вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал о личной жизни после разрыва с Джоли

Актеру приписывали многочисленные романы. 55-летний голливудский красавчик Брэд Питт рассказал о личной жизни New York Times.
Блокнот.ру 02:13
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили 09 декабря в 09:40
Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное