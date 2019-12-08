Экономика
Российская газетаКлючи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков
На завершение строительства потребуется 2,5 миллиарда рублей. Ключи от квартир получат более 1,4 тысячи дольщиков. Дольщикам еще 20 домов решено выплатить денежные компенсации.
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Саратовские обманутые дольщики первыми в России начали получать компенсации за брошенные застройщиками дома
Единый ресурс застройщиков09 декабря в 04:50
В Кузбассе дольщикам обанкротившегося застройщика начали возмещать ущерб
Московский комсомолец Кузбасс08 декабря в 05:30
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