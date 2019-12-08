На завершение строительства потребуется 2,5 миллиарда рублей. Ключи от квартир получат более 1,4 тысячи дольщиков. Дольщикам еще 20 домов решено выплатить денежные компенсации.

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