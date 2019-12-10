Общество

Тульские новостиТульские новостиОбманутые дольщики ЖК «Времена года» начали получать ключи от квартир

С 9 декабря 2019-го году участники долевого строительства многоквартирных домов жилого комплекса "Времена года" в Туле начали получать ключи от своих квартир. Вручение ключей пройдет с 9 по 13 декабря.
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Обманутые дольщики ЖК «Времена года» начали получать ключи от квартир

Тульские новости09 декабря в 09:50

Дольщики ЖК «Яшьлек» получили ключи от квартир. Фоторепортеж

Казанский репортер09 декабря в 01:07

Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

Российская газета03:45

Начинается заселение дома 15 в ЖК «Шуваловский»

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