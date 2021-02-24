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Knight Frank: к 2025 году в России станет на 29% больше сверхбогатых

Во всем мире сверхбогатых людей к 2025 году станет больше на 27% (663 тыс. человек), предполагают аналитики. «При этом за 2020 год наблюдалась отрицательная динамика (–11%, снижение количества до 8015 человек)»,— приводит «РИА Новости» выдержку из доклада.В источнике
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С чего всё началось

Число очень состоятельных людей в России сократилось на 1000 за год

Лидером по приросту благосостояния вновь станет Азия, где количество лиц со сверхкрупным капиталом вырастет на 39%. В России к 2025 году число ультрахайнетов увеличится на 29% и составит 10 346 человек, говорится в докладе.
Forbesвчера в 02:18
Подробнее о событии

Исследование: число сверхбогатых людей в России может вырасти на 29% к 2025 году

ТАССвчера в 05:37

Сверхбогатых людей в России к 2025 году станет больше почти на 30%

РИА Новостивчера в 03:02

В России стало меньше сверхбогатых

Lenta.ruвчера в 03:58

Число сверхбогатых россиян к 2025 году вырастет на 29%

Российская газетавчера в 03:58

За год Россия потеряла тысячу богачей. Остались 8015 ультрахайнетов

Фонтанка.Рувчера в 03:33

Knight Frank: к 2025 году в России станет на 29% больше сверхбогатых

Коммерсантъвчера в 05:33

Число очень состоятельных людей в России сократилось на 1000 за год

Forbesвчера в 02:18
Интересное

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