Во всем мире сверхбогатых людей к 2025 году станет больше на 27% (663 тыс. человек), предполагают аналитики. «При этом за 2020 год наблюдалась отрицательная динамика (–11%, снижение количества до 8015 человек)»,— приводит «РИА Новости» выдержку из доклада.

С чего всё началось Число очень состоятельных людей в России сократилось на 1000 за год Лидером по приросту благосостояния вновь станет Азия, где количество лиц со сверхкрупным капиталом вырастет на 39%. В России к 2025 году число ультрахайнетов увеличится на 29% и составит 10 346 человек, говорится в докладе. Forbes вчера в 02:18