Экономика
Piter.tvKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Россия обгоняет по показателям Швейцарию и Швецию. Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%.
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Политика
Путин и Эрдоган закончили трехчасовые переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Кремле.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Машина находится в Челябинске, и за неё просят миллион рублей. Машина отлично сохранилась — на кузове нет ни пятнышка ржавчины.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Авто
Внедорожник Haval H5 появился в России
Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Футбол
Энди Делор: «Паредес и вел себя, будто он телохранитель Неймара»
В какой-то момент Паредес и Неймар остановились в радиусе метра и начали перепасовываться, пытаясь нас подколоть.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Экономика
Москва, Петербург и еще 11 регионов могут не войти в программу субсидирования горячего питания в школах
О необходимости обеспечить учеников с 1 по 4-й класс горячим питанием ранее сказал в послании Федеральному Собранию Владимир Путин.
Общество
В России могут изменить систему оплаты больничных и декретных отпусков
Речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.
Происшествия
Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске
Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
Экономика
Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Наука
Женщины живут дольше мужчин благодаря различию половых хромосом
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
Политика
Путин поручил рассчитать целесообразность разведения улиток
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления господдержки предприятиям, которые занимаются разведением улиток.
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.