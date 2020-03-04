По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

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Общество Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Армия и оружие ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе «3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.

Политика Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Песков рассказал о защите Путина от коронавируса Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Политика Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.

Политика Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.