Общество

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новости04:16

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия03:38

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБК05:59

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ru06:30

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Online03:13

Специалисты назвали новое число сверхбогатых людей в мире

Профиль01:48
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, главой российского правительства Михаилом Мишустиным было поручено подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает РИА Новости.
Инфорос 01:44
Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:12
Общество

Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
РБК 06:51
Политика

Полиция Греции применила слезоточивый газ против турецких мигрантов

РЕН ТВ 06:50
Общество

Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении

Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
REGNUM 05:37
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Газета.Ru 03:20
Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Политика

Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
РИА Новости 04:59
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:29
Происшествия

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:24
Происшествия

На заправке в Челябинске взорвалась маршрутка

74.ru 06:31
Музыка

От России на Евровидение поедет группа Little Big

В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking.
Екатеринбург Онлайн 02 марта в 16:21
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 02 марта в 07:53
Шоу-бизнес

Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ

Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
iReactor вчера в 17:57
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Политика

Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.
РИА Новости 06:11
Политика

Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.
Городовой 06:34
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
Происшествия

В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом

Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Газета.Ru 06:35
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Известия 06:23
Происшествия

Директор школы, где подросток ранил ножом учительницу, уволилась

Директор школы в Ульяновске, в которой подросток ранил ножом учительницу, уволилась по собственному желанию, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
РИА Новости 05:17
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Гаджеты

PlayStation 5 появилась на новых рендерах

The GEEK 04:33
Общество

Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

Daily 01:47
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда 02 марта в 03:23
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