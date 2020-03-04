Общество
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, главой российского правительства Михаилом Мишустиным было поручено подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает РИА Новости.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Общество
Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
Общество
Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении
Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
Политика
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение
Музыка
От России на Евровидение поедет группа Little Big
В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Политика
Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.
Политика
Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным
Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.
Армия и оружие
Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение
Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Происшествия
В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Происшествия
Директор школы, где подросток ранил ножом учительницу, уволилась
Директор школы в Ульяновске, в которой подросток ранил ножом учительницу, уволилась по собственному желанию, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Гаджеты
PlayStation 5 появилась на новых рендерах
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.