Общество

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

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Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

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Специалисты назвали новое число сверхбогатых людей в мире

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Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

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Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

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Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

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Происшествия

ТАСС: против владельца сети «Тарас Бульба» возбудили новое дело

Следователи возбудили новое уголовное дело против владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:28
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Происшествия

СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске

Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
Твой Иркутск 05:06
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Кино

Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»

Взгляд.ру 06:41
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Политика

Байден победил на праймериз в Виргинии

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
РИА Новости вчера в 20:22
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Гаджеты

Появились изображения PlayStation 5 в новом дизайне

Публикации появились на ресурсах LetsGoDigital и Concept Creator. Новая PlayStation 5 имеет строгий дизайн в бело-черном исполнении.
МонаВиста 07:01
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны 2020 года

Аналитики изучили рынок мобильных технологий за первый квартал этого года. Сервис Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны 2020 года.
NewInform 04:19
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:12
Политика

Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России

В России было три случая коронавируса (двое выздоровели, один проходит лечение), еще три человека были эвакуированы с лайнера в Японии и находятся в Казани, доложила вице-премьер Татьяна Голикова президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Ново-Огарево.
Российская газета 06:50
Космос

Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Газета.Ru 07:04
Авто

Кроссовер Cupra Formentor представлен официально

Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
FormaCar вчера в 07:00
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам после мирного соглашения

Новые Известия 05:56
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАСС 05:04
Общество

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Lenta.ru 07:04
Авто

Российские автомобили смогут предупреждать о нарушениях ПДД

Производители, собирающие автомобили в России, в скором времени смогут комплектовать свои транспортные средства специальными системами для распознавания дорожных знаков, сигналов светофоров и разметки.
3DNews 05:10
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости 02:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ

Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Uznayvse.ru 01:21
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Ведомости 04:34
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

REGNUM 06:41
Происшествия

Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест

REGNUM 04:55
Авто

BMW обновила свой фирменный логотип

BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Tvoe-avto.com 03:09
Общество

Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили

Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
RuNews24.ru 02:13
Политика

Полиция Греции применила слезоточивый газ против турецких мигрантов

РЕН ТВ 06:50
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Passion.ru вчера в 19:16
Как работают Яндекс.Новости?
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