Общество

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новости04:16

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ru06:30

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъ07:46

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия03:38

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Online03:13

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
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Шоу-бизнес

Актриса Инна Макарова госпитализирована в Москве

РЕН ТВ 07:36
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Экономика

ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Коммерсантъ 07:46
Авто

Koenigsegg представил новый гиперкар Gemera

Шведская компания Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera.
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Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
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Армия и оружие

Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.
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Космос

Физик объяснил, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов отметил, что сейчас человечество еще не располагают аппаратурой, которая выделяет из общего космического шума сигналы внеземных цивилизаций.
Shraibikus News 02 марта в 04:27
Общество

РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:37
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС 05:04
Общество

BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Российская газета 06:00
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:52
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

РИА Новости 06:42
Футбол

Замгендиректора «Шинника» прокомментировал перенос матча с «Уралом»

Заместитель генерального директор ярославского "Шинника" Валерий Фролов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала", сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:05
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Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест на прочность

Lenta.ru 07:43
Кино

Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение

Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Дилетант 08:21
Политика

Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ

Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Говорит Москва 04:27
Гаджеты

Смарт-часы Oppo Watch работают под управлением Wear OS

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Шоу-бизнес

Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме

Телеканал 360° 04:05
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении

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Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу

Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
РЕН ТВ 07:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Происшествия

В Подмосковье мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Через некоторое время 31-летний мужчина самовольно покинул клинику, но вскоре его нашли и вернули в палату, отметил собеседник агентства.
Говорит Москва 02:29
Наука

Болотные валлаби могут забеременеть во время беременности

Машины и Механизмы вчера в 02:47
Общество

Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках

Причиной могла стать профилактика коронавируса. Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
Piter.tv 07:44
Происшествия

В Черновцах изолированы три человека по подозрению на коронавирус

С подозрением на коронавирус отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы Украины двое мужчин и одна женщина, 4 марта сообщило издание «Общественное».
Красная весна 07:43
Происшествия

Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Коммерсантъ 01:52
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