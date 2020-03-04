Общество
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Экономика
ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России
Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Авто
Koenigsegg представил новый гиперкар Gemera
Шведская компания Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
Армия и оружие
Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным
Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.
Космос
Физик объяснил, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов отметил, что сейчас человечество еще не располагают аппаратурой, которая выделяет из общего космического шума сигналы внеземных цивилизаций.
Общество
РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса
В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Футбол
Замгендиректора «Шинника» прокомментировал перенос матча с «Уралом»
Заместитель генерального директор ярославского "Шинника" Валерий Фролов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала", сообщает Sport24.
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Политика
Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ
Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Гаджеты
Смарт-часы Oppo Watch работают под управлением Wear OS
Шоу-бизнес
Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Здоровье
Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу
Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Через некоторое время 31-летний мужчина самовольно покинул клинику, но вскоре его нашли и вернули в палату, отметил собеседник агентства.
Наука
Болотные валлаби могут забеременеть во время беременности
Общество
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках
Причиной могла стать профилактика коронавируса. Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
Происшествия
В Черновцах изолированы три человека по подозрению на коронавирус
С подозрением на коронавирус отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы Украины двое мужчин и одна женщина, 4 марта сообщило издание «Общественное».
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).