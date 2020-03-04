Экономика
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:13
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Общество
В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента
Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Здоровье
Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине
Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Политика
Путин рассказал историю создания комплексов «Искандер»
В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Армия и оружие
МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие
Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета
Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск.
Общество
Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня
Происшествия
Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста
Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Космос
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Армия и оружие
В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
Игры
Студия Valve намекнула на разработку «Half-Life 3»
В команде есть люди, для которых «Half-Life: Alyx» - это вообще первый проект в серии, и многие из них, безусловно, надеются, что не последний.
Футбол
«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок
Сам тренер ЦСКА чудит со страшной силой. Уже после матча он отказался жать руку Доменико Тедеско.
Наука
В останках утконосого динозавра обнаружили сохранившиеся следы ДНК
Кинетические эксперименты и моделирование давали основания полагать, что ДНК может сохраняться менее миллиона лет.
Армия и оружие
Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии
Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Политика
В парламенте Турции произошла массовая драка
В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Общество
Депутат Дмитрий Юрков объяснил посещение «роддома» в Каргополе
Депутат в соцсети отчитался о посещении роддома в Каргополе, в посте говорилось о подарках, которые он привез в родильное отделение, где находилась 91 роженица.
Экономика
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.