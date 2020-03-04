Экономика

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъвчера в 07:46

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ruвчера в 06:30

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБКвчера в 05:59

Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новостивчера в 04:16

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известиявчера в 03:38

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:13

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbesвчера в 00:33
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Общество

В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента

Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Известия 01:03
Здоровье

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 02:07
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Политика

Путин рассказал историю создания комплексов «Искандер»

В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».
Военное дело 02:52
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru 03 марта в 23:15
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Общество

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
RT на русском 02:36
Армия и оружие

МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие

Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Взгляд.ру 02:19
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Происшествия

Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета

Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск.
Газета.Ru 02:25
Общество

Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня

РЕН ТВ вчера в 20:17
Происшествия

Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста

Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.
БК55 01:19
Общество

Москва стала лидером по индексу IQ городов

Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
ТАСС 03 марта в 06:32
Космос

Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников

РИА Новости вчера в 20:42
Кино

Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона

Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
ИнфоСМИ 03 марта в 14:26
Армия и оружие

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
Газета.Ru 02:51
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Происшествия

Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
РИА Новости 02:49
Игры

Студия Valve намекнула на разработку «Half-Life 3»

В команде есть люди, для которых «Half-Life: Alyx» - это вообще первый проект в серии, и многие из них, безусловно, надеются, что не последний.
Ридус вчера в 18:11
Футбол

«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок

Сам тренер ЦСКА чудит со страшной силой. Уже после матча он отказался жать руку Доменико Тедеско.
РИА Новости 02:17
Наука

В останках утконосого динозавра обнаружили сохранившиеся следы ДНК

Кинетические эксперименты и моделирование давали основания полагать, что ДНК может сохраняться менее миллиона лет.
RuNews24.ru 03 марта в 02:27
Армия и оружие

Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии

Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 03 марта в 08:52
Политика

В парламенте Турции произошла массовая драка

В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Общество

Депутат Дмитрий Юрков объяснил посещение «роддома» в Каргополе

Депутат в соцсети отчитался о посещении роддома в Каргополе, в посте говорилось о подарках, которые он привез в родильное отделение, где находилась 91 роженица.
Радио Sputnik вчера в 05:22
Экономика

Туристическому рынку угрожает новый кризис

Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Коммерсантъ вчера в 17:34
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