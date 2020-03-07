Экономика

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

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Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны

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Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия04 марта в 03:38

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъ04 марта в 07:46

Эксперты прогнозируют рост числа мультимиллионеров в России на 23%

ТАСС04 марта в 06:08

Мультимиллионеры из России и СНГ стали лидерами по доле средств в кеше

РБК04 марта в 14:26

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes04 марта в 00:33
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Футбол

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 650 тысяч рублей по итогам матча КР

Московский "Спартак" за нарушения болельщиков оштрафован на 325 тысяч рублей по итогам матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
РИА Новости 04:21
Общество

Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

По приказу командующего ООС, все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР, будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Красная весна вчера в 13:24
Политика

Украинский Кабмин на троих с двумя нюансами

Как только ни называли кадровую перестановку в нынешнем "зелёном" руководстве Украины: "зачисткой соросятника", "поворотом Зеленского над Атлантикой", "кадровой революцией", "приходом новых людей", "попыткой подкорректировать курс" и т.д.
Новостной фронт 02:30
Общество

Власти рассказали о состоянии липчан с коронавирусом

Заболевшие коронавирусом липчане чувствуют себя нормально. Их уже изолировали в инфекционные боксы.
Телеканал 360° 08:11
Футбол

Ливерпуль — Борнмут 2:1 (Перерыв)

"Ливерпуль" и "Борнмут" объявили составы на матч Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 06:57
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

Парламент ДНР закрепил за русским статус единственного госязыка

Парламент самопровозглашённой ДНР внёс поправки в Конституцию республики, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.
RT на русском вчера в 07:40
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Плюс один +1 05 марта в 07:02
Транспорт

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:10
Общество

Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией

Известный российский бизнесмен Олег Тиньков, который в настоящее время не может покинуть Великобританию из-за обвинений со стороны США в сокрытии активов, сообщил, что болен лейкемией.
Эксперт Северо-Запад вчера в 09:55
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста 04 марта в 12:38
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку клиентских карт

Альфа-банк начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил данные о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК 05:44
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня в 14:00 температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
RT на русском 07:59
Кино

Кристиан Бэйл сыграет злодея в четвертом «Торе»

Дни24 04:42
Футбол

Геркус назвал иск «Локомотива» к нему репутационной потерей для клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
РБК 05:53
Происшествия

В липецкую больницу доставили прибывшего из Италии пациента с ОРВИ

В Липецкую областную клиническую инфекционную больницу 5 марта был госпитализирован пациент с симптомами ОРВИ, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 05 марта в 15:04
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 05:32
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 06:41
Политика

Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой

ГЛАС.RU 05:26
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Говорит Москва 01:57
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

Шведская лыжница Фрида Карлссон победила в масс-старте классическим ходом на этапе Кубка мира в Осло, россиянка Наталья Непряева стала пятой.
РИА Новости 07:42
Политика

США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке

Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.
Daily Storm 06:55
Биатлон

Биатлон. Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты, которые состоятся на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:30
Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Новосибирские новости 00:19
Культура

В РПЦ назвали новый клип Филиппа Киркорова «богохульной поделкой»

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