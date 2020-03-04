Экономика
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Общество
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
Поставщик топлива для "Роскосмоса" обанкротился. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Происшествия
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Происшествия
В Швеции задержаны подозреваемые в нападении на чеченского блогера
Подозреваемые в нападении на чеченского блогера мужчина и женщина из России задержаны правоохранительными органами Швеции, 7 марта сообщает прокуратура страны.
Политика
В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Космос
Систему связи «Экспресс-РВ» планируют запустить до 2024 года
Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" планируется заказать во втором полугодии 2020 года, а запустить систему - до 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости глава Россвязи Олег Духовницкий.
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Энергетика
Reuters: сделка России и ОПЕК о сокращении добычи нефти развалилась
Как сообщает Bloomberg, в коммюнике по итогам заседания ОПЕК+ не говорится о сокращении добычи нефти.
Армия и оружие
ПВО Сирии пыталась сбить турецкий истребитель F-16
Как сообщает издание Al Masdar News, сирийские военные выпустили ракеты в турецкий самолет, однако пилотам удалось уклониться и вернуться в воздушное пространство Турции.
Музыка
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
Артета: «Мхитарян мне всегда нравился»
Происшествия
Два человека стали жертвами страшного ДТП в Омской области
Две легковушки столкнулись в поселке Таврическое, погибли два человека, сообщили в УГИБДД по Омской области.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Общество
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Политика
Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой
Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.