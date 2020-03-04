Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Общество Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.

Происшествия Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.

Кино Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты» Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Владимир Путин решил судьбу поправки о Боге в Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что одна из президентских поправок к законопроекту об изменении Конституции РФ предполагает упоминание Бога в российском Основном законе.

Политика Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Футбол Глава РФС отреагировал на идею проводить матчи без зрителей Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация рассчитывает проводить все матчи со зрителями на трибунах, даже несмотря на угрозу коронавируса.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Гаджеты Xiaomi выпустила мощный игровой смартфон Black Shark 3 3 марта разработчики представили один из самых мощных смартфонов игрового сегмента - Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, сообщает Live24.

Политика В турецком парламенте подрались депутаты Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.