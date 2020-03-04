Экономика
КоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Футбол
«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
Тедеско — о победе над ЦСКА: думаю, фанаты обеих команд получили громадное удовольствие
Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Общество
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Технологии
«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке.
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Кино
Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты»
Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Владимир Путин решил судьбу поправки о Боге в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что одна из президентских поправок к законопроекту об изменении Конституции РФ предполагает упоминание Бога в российском Основном законе.
Футбол
Виктор Гончаренко: «По мне, судейство сегодня было отличное»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (2:3) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России ответил на вопросы журналистов.
Политика
Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции
Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Футбол
Глава РФС отреагировал на идею проводить матчи без зрителей
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация рассчитывает проводить все матчи со зрителями на трибунах, даже несмотря на угрозу коронавируса.
Политика
Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки
Содержание разговора неизвестно, но после беседы Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Гаджеты
Xiaomi выпустила мощный игровой смартфон Black Shark 3
3 марта разработчики представили один из самых мощных смартфонов игрового сегмента - Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, сообщает Live24.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
Наука
Предсказание полувековой давности сбылось на практике
Квантовый физик Ливен Вандерсайпен из Технологического Университета Делфта в Нидерландах говорит, что эксперимент дал четкий и ясный результат: ферромагнетизм можно воплотить на практике.