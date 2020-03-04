Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Большинство ультрахайнетов ставят недвижимость выше ценных бумаг

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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

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России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

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БИЗНЕС Online03:13

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
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Происшествия

Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью

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СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
РБК 14:29
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Нашумевший процесс внесения правок в Конституцию России идет полным ходом – о признании брака союзом мужчины и женщины;-об упоминании Бога в конституции;-о преемственности РФ в отношении СССР и запрет на отчуждение территорий;-о запрете муниципальным служащим иметь счета за рубежом и иностранное гражданство.
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Rambler News Service 06:54
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Эксперты считают климатическое оружие мощнее ядерного

Эксперты считают климатическое оружие более мощным и разрушительным, чем ядерное.
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Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Музыка

Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020»

Беларусь представит группа VAL Питерская группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».
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Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча

Lenta.ru 17:00
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Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»

Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
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Происшествия

Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
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Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
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Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
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Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Армия и оружие

Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии

В ночь на 3 марта главная военная база Анкары — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения.
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Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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В Перми медработники Городской клинической больницы имени Тверье просят врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина вмешаться в ситуацию с ликвидацией лабораторий в стационарах, а также провести независимый аудит закупок и оборудования для Централизованной клинико-диагностической лаборатории.
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Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

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ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
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В турецком парламенте подрались депутаты

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия

Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз

Коммерсантъ 11:50
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