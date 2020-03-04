Экономика

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.
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BFM.ru вчера в 19:11
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Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
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Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
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Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
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Судя по данным пользователей сети, устройство умеет делать 256-мегапиксельные фото.
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Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Газета.Ru 04:37
Экономика

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Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 158,4 тысячи рублей.
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Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
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Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
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Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
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В отличие от российских следователей и официальных лиц Египта, чей президент Абдель Фаттах ас-Сиси еще четыре года назад публично заявил о преднамеренной атаке на пассажирский А321, судебная ветвь власти республики по-прежнему отказывается признавать терактом авиакатастрофу лайнера "Когалымавиа" над Синайским полуостровом осенью 2015 года.
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Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
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Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

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В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

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РИА Новости 03:44
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