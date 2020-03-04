Экономика
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Петербурге
В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Общество
ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
Политика
Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Гаджеты
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 умеет делать 256-мегапиксельные фото
Судя по данным пользователей сети, устройство умеет делать 256-мегапиксельные фото.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Экономика
Определен комфортный для выплаты ипотеки доход
Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 158,4 тысячи рублей.
Энергетика
В Литву прибыл первый танкер с российской нефтью для Белоруссии
Политика
Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
Шоу-бизнес
Суд обязал Цымбалюк-Романовскую вернуть одолженный 1 млн рублей
Судья постановила, что Виталина должна вернуть миллион рублей, а также проценты за пользование данными средствами в размере 67 тыс. рублей и оплатить судебные издержки.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Происшествия
«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Происшествия
Суд Египта не признал терактом катастрофу над Синаем
В отличие от российских следователей и официальных лиц Египта, чей президент Абдель Фаттах ас-Сиси еще четыре года назад публично заявил о преднамеренной атаке на пассажирский А321, судебная ветвь власти республики по-прежнему отказывается признавать терактом авиакатастрофу лайнера "Когалымавиа" над Синайским полуостровом осенью 2015 года.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Королевства» от Netflix
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса
Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.