Экономика
ТАССЭксперты прогнозируют рост числа мультимиллионеров в России на 23%
В течение ближайших пяти лет количество мультимиллионеров в России увеличится на 23%, до более чем 11 тыс. человек.
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Армия и оружие
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки.
Футбол
Болельщики «Торпедо» закидали фаерами автобус с командой на пути в Курск
Поклонники московского «Торпедо» выразили негодование по поводу последних результатов команды, закидав командный автобус фаерами на пути в Курск, где «автозаводцы» 9 марта проведут встречу 26-го тура Футбольной национальной лиги с местным «Авангардом».
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Политика
Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака
В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Общество
Саудовский кронпринц осознал близость госпереворота
Саудовский наследный принц Мухаммед устраняет главных представителей оппозиции внутри монаршей семьи — вопреки всем гипотезам о его желании начать сбалансированную внутреннюю политику.
Происшествия
Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу
Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Происшествия
На авиазаводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве не выросло
Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции.
Происшествия
Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой
Спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине, сообщила в субботу пресс-служба МВД страны.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Армия и оружие
Военные РФ совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
Полеты над Атлантикой и Норвежским морем выполнили российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.
Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Здоровье
Назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей
Эксперты изучили более 70 тыс. случаев заболеваемости Covid-19.
Культура
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Политика
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
Политика
Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников
Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Космос
В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.