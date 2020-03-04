По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

Происшествия На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.

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Культура В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.

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Происшествия Уголовное дело возбудили после незаконного демонтажа мемориала ВОВ в Ленском районе Якутии Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса "Они сражались за Родину" в поселке Витим Ленского района, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

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