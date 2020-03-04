Экономика
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Происшествия
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Блумберг вышел из президентской гонки в США
Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о выходе из президентской гонки.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Представители «Первого канала» сообщили, что Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа Little Big.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Здоровье
Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Транспорт
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Общество
Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после незаконного демонтажа мемориала ВОВ в Ленском районе Якутии
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса "Они сражались за Родину" в поселке Витим Ленского района, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Общество
Барнаульцы обсуждают в Сети «всплывший» проект жилого комплекса между «Лентой» и «Волной»
Вероятный план застройки из неавторизованного документа Пользователи барнаульского сегмента форума Skyscrapercity обсуждают появившийся у одного из пользователей документ с планом застройки участка между гипермаркетом "Лента" и ТЦ "Волна" на улице Власихинской.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки в московском банном комплексе шансов выжить, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Армия и оружие
Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок
«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Здоровье
Апельсиновый сок может стать средством борьбы с ожирением
Армия и оружие
Террористы попытались применить химоружие в Идлибе
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса
Врач Александр Мясников, известный благодаря телевизионной программе «О самом главном» (канал «Россия 1») призвал не бояться китайского коронавируса.
Гаджеты
В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME
Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.