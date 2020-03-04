Экономика

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новости04:16

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ru06:30

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБК05:59

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъ07:46

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия03:38

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Online03:13

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
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Происшествия

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
РИА Новости 20:56
Кино

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса

РЕН ТВ 12:50
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Политика

Блумберг вышел из президентской гонки в США

Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о выходе из президентской гонки.
Газета.Ru 11:40
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» от России

Представители «Первого канала» сообщили, что Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа Little Big.
УтроNews вчера в 03:59
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
РБК 18:51
Здоровье

Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Владивосток-Новости 20:34
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 05:53
Транспорт

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Ведомости 16:13
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском вчера в 11:43
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Культуромания 02 марта в 06:14
Общество

Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Ведомости 20:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после незаконного демонтажа мемориала ВОВ в Ленском районе Якутии

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса "Они сражались за Родину" в поселке Витим Ленского района, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Якутия 24 21:16
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM 03:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru 19:11
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Коммерсантъ 21:55
Общество

Барнаульцы обсуждают в Сети «всплывший» проект жилого комплекса между «Лентой» и «Волной»

Вероятный план застройки из неавторизованного документа Пользователи барнаульского сегмента форума Skyscrapercity обсуждают появившийся у одного из пользователей документ с планом застройки участка между гипермаркетом "Лента" и ТЦ "Волна" на улице Власихинской.
Банкфакс 22:13
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

РБК 20:11
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Экономика

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:31
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки в московском банном комплексе шансов выжить, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
РИА Новости 21:22
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия 16:23
Армия и оружие

Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок

«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
REGNUM 04:05
Здоровье

Апельсиновый сок может стать средством борьбы с ожирением

ToDay News Ufa 06:13
Армия и оружие

Террористы попытались применить химоружие в Идлибе

Военное дело 05:56
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса

Врач Александр Мясников, известный благодаря телевизионной программе «О самом главном» (канал «Россия 1») призвал не бояться китайского коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 11:37
Гаджеты

В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME

Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Игромания.ру 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
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