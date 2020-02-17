Общество
ВедомостиКнижные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте». Их сотрудники 17 февраля планируют выйти на одиночные пикеты.
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Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».Ведомости03:47
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Книжные магазины устроили забастовку в знак солидарности с фигурантами дела «Сети»
Московский Комсомолец03:29
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