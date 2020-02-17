Общество

ВедомостиВедомостиКнижные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте». Их сотрудники 17 февраля планируют выйти на одиночные пикеты.
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с чего всё началось
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается
 на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Ведомости03:47

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Книжные магазины устроили забастовку в знак солидарности с фигурантами дела «Сети»

Московский Комсомолец03:29

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»

Интерфакс03:06

Сразу несколько книжных магазинов по всей стране закроют сегодня в знак протеста против приговора по делу Сети

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Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

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Демоны глухонемые

Грани.рувчера в 18:40

Книжные магазины из девяти городов России закрылись на день в знак поддержки фигурантов «пензенского дела»

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Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 02:52
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Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
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Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

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Российская газета вчера в 20:27
Экономика

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

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Народные новости 15 февраля в 21:09
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
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Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Кино

Фильм «Лёд 2» возглавил российский прокат в выходные

RT на русском вчера в 16:56
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Ведомости вчера в 21:38
Авто

Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе

Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили ТОП-10 самых популярных иномарок в России по итогам января 2020 года.
Автоновости дня 01:14
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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Российская газета 02:23
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Радий Хабиров пригрозил чиновникам запретом командировок

Глава республики подчеркнул, что чиновники ездят за бюджетные деньги и если их «туризм» не прекратится, то запретит все поездки.
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Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС вчера в 14:26
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска по делу о взятке

ТАСС 01:18
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В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 15 февраля в 09:13
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Pravda.Ru вчера в 03:43
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:06
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Армия и оружие

Благодаря Турции у сирийских боевиков появились американские ПЗРК

Турция поставляет боевикамв Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
МонаВиста вчера в 08:57
Экономика

Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году

Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
РБК вчера в 23:20
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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