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Книжный союз предупредил о двукратном росте цен на бумажные книги

Традиционные бумажные издания к 2025 году подорожают в несколько раз, цены на электронные издания не изменятся. Об этом «Известиям» сообщили в Российском книжном союзе (РКС).В источнике

С чего всё началось

Из другого текста: к 2025 году бумажная книга подорожает вдвое

Бумажная книга к 2025 году подорожает вдвое, а цены на электронные издания не изменятся, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе (РКС). По сравнению с 2019 годом падение продаж по разным издательствам составляет 10–35% в год.
Известия17:00

Подробнее о событии

Бумажные книги в России подорожают вдвое к 2025 году

Телеканал 360°20:17

Россиян предупредили о подорожании книг в два раза

URA.Ru19:03

Россиян предупредили о росте цен на книги в два раза

News.ru17:41

Стоимость бумажных книг в России вырастет в вдвое к 2025 году

Экономика сегодня18:17

СМИ: К 2025 году в России вдвое повысятся цены на бумажные книги

Московский Комсомолец18:11

Книжный союз предупредил о двукратном росте цен на бумажные книги

РБК18:42

Книжный союз предупредил о двукратном росте цен на книги

Известия17:01
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