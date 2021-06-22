Традиционные бумажные издания к 2025 году подорожают в несколько раз, цены на электронные издания не изменятся. Об этом «Известиям» сообщили в Российском книжном союзе (РКС).

Телеканал 360° Телеканал 360° Экономика сегодня Известия

С чего всё началось Из другого текста: к 2025 году бумажная книга подорожает вдвое Бумажная книга к 2025 году подорожает вдвое, а цены на электронные издания не изменятся, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе (РКС). По сравнению с 2019 годом падение продаж по разным издательствам составляет 10–35% в год. Известия 17:00