Коронавирус

ТАССТАССКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений. Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг.
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАССвчера в 11:24

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Интерфаксвчера в 11:15

Князь Монако заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 11:16

Князь Монако заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 11:09

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Газета.Ruвчера в 11:02

У князя Монако подтвердили коронавирус

РБКвчера в 11:46

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 11:23
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Экономика

Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 19:55
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Политика

На сайте КС опубликована статья со словом «шлюха» и критикой в адрес судьи Арановского

В тексте содержится обсценная лексика, а также критика в адрес судьи КС Константина Арановского и противников заключения КС на поправки к Конституции, предложенные президентом.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 17:06
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

REGNUM 17 марта в 23:16
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 09:45
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv вчера в 14:57
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
КМВ Новости вчера в 07:28
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Инфорос вчера в 01:28
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Спорт

Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию

Специальный лайнер с огнем на борту приземлился на военной базе Мацусима.
Эхо Москвы вчера в 22:11
Политика

В России запускают кампанию по подготовке голосования по Конституции

«На сегодняшнем заседании Центризбиркома должен быть утвержден „Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ“», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 22:55
Энергетика

Нефть на торгах продолжает дорожать

Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
BFM.ru 00:43
Происшествия

В Ростовской области горит торговый павильон на рынке

Торговый павильон загорелся на рынке в Аксайском районе Ростовской области, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 22:27
Авто

20% автомобилей с пробегом в течение года меняют владельца

32CARS.ru 17 марта в 02:12
Авто

В России продают 60-летний Mercedes-Benz за 20 миллионов рублей

Как сообщил продавец в объявлении на сайте auto.ru раритетный Mercedes-Benz ввезли в Россию летом 2017 года из Германии.
Motor вчера в 11:59
Авто

Появится новый документ на автомобили в РФ

Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Новые автомобили вчера в 01:10
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Космос

NASA приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну

Аргументы и Факты вчера в 23:28
Общество

Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Ведомости вчера в 09:35
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 18 марта в 11:55
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
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Альбер II
Князь
Правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, сын Ренье III и Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости.
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