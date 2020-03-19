Коронавирус

ТАССТАССКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений. Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг.
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У князя Монако выявили коронавирус

Коммерсантъ11:48

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС11:24

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Интерфакс11:15

Князь Монако заразился коронавирусом

РИА Новости11:16

Князь Монако заразился коронавирусом

RT на русском11:09

У князя Монако подтвердили коронавирус

РБК11:46

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Lenta.ru11:23
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Общество

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Российская газета 13:41
Происшествия

На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт

Коммерсантъ вчера в 12:07
Хоккей

Хоккеист Задоров не вернётся в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Pravda.Ru 07:38
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили

Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Авто

Lada 4x4 получил версию для бездорожья

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля аналогичны стандартным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова, за исключением огромных шин низкого давления и бортовых редукторов.
Автоновости дня вчера в 08:45
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 07:03
Энергетика

Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Ведомости 05:48
Транспорт

РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
RT на русском 12:38
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Политика

Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что весь мир пребывает в состоянии войны с новой коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 13:11
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Общество

52 новых случая заражения коронавирусом выявили в России

В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
Live24 10:16
Политика

Источник сообщил об отмене мероприятий по Второй мировой в Берлине

Главное праздничное мероприятие по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине отменено из-за эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости источник в оргкомитете.
РИА Новости 13:03
Здоровье

Роспотребнадзор пояснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре пояснили, что гражданам, находящимся на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами, в аптеку и даже выбрасывать мусор.
Параграфист 03:42
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Общество

Первый российский город ввел режим ЧС

Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Городовой 07:38
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей, а евро подорожал до 88 рублей.
Piter.tv вчера в 12:35
Энергетика

Федун о падении цен на нефть: три кризиса пережили и четвертый переживем

В разговоре с РБК Федун назвал цену на нефть катастрофической.
Газета.Ru 13:18
Энергетика

Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть

Эр-Рияд, 19 марта 2020, 15:33 — REGNUM Сокращение бюджетных расходов началось в Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть.
REGNUM 08:33
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Орел и решка» Леся Никитюк показала себя толстушкой

Wday.ru 10:33
Гаджеты

Премьера: Представлен ультрабюджетный смартфон Nokia 1.3 с Android 10

Компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под маркой Nokia, анонсировала сегодня ультрабюджетный смартфон Nokia 1.3.
Dgl.ru 13:08
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Альбер II
Князь
Правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, сын Ренье III и Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости.
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