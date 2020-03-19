Коронавирус
ТАССКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений. Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг.
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Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Общество
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса
Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Происшествия
На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Здоровье
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили
Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
Авто
Lada 4x4 получил версию для бездорожья
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля аналогичны стандартным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова, за исключением огромных шин низкого давления и бортовых редукторов.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Энергетика
Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19
Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Транспорт
РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград
«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Политика
Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что весь мир пребывает в состоянии войны с новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
52 новых случая заражения коронавирусом выявили в России
В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
Политика
Источник сообщил об отмене мероприятий по Второй мировой в Берлине
Главное праздничное мероприятие по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине отменено из-за эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости источник в оргкомитете.
Здоровье
Роспотребнадзор пояснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре пояснили, что гражданам, находящимся на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами, в аптеку и даже выбрасывать мусор.
Общество
У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус
Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей, а евро подорожал до 88 рублей.
Энергетика
Федун о падении цен на нефть: три кризиса пережили и четвертый переживем
В разговоре с РБК Федун назвал цену на нефть катастрофической.
Энергетика
Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть
Эр-Рияд, 19 марта 2020, 15:33 — REGNUM Сокращение бюджетных расходов началось в Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Гаджеты
Премьера: Представлен ультрабюджетный смартфон Nokia 1.3 с Android 10
Компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под маркой Nokia, анонсировала сегодня ультрабюджетный смартфон Nokia 1.3.